МТС усилила сеть на железнодорожном узле Транссиба

МТС усилила сеть LTE в нескольких районах Шимановска – центральной и северной частях города, расположенного на Транссибирской магистрали. Благодаря запуску трех новых базовых станций улучшилась скорость мобильного интернета и покрытие сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое качество связи доступно в центре города с плотной жилой застройкой. Жители многоквартирных и частных домов в районе улиц Красноармейской, Рабочей, Крупской, Комсомольской, Чкалова, Пограничной, Партизанской, Мухина, Советской, Ворошилова могут комфортно пользоваться интернет-сервисами: общаться в мессенджерах, оставаться на связи даже в пиковые часы нагрузки на сеть.

Запуск базовых станций позволил улучшить качество связи и в социальных объектах, расположенных в центральной части города: в школе №4 и детском саду, центре занятости населения, магазинах и торговых точках. Специалисты МТС также провели работы по усилению мобильной сети в северной части Шимановска. Для автомобилистов, проезжающих по улице Пушкина к федеральной трассе «Амур», стало проще обновлять онлайн-карты и делиться впечатлениями в соцсетях.

«Мы продолжаем развивать сети LTE в Амурской области, повышая комфорт городской среды и эффективность логистики. Шимановск – один из крупных населенных пунктов, где важна связь и для жителей города, и для транзитного потока, следующего по Транссибу и федеральной автодороге «Амур». Запуск базовых станций расширил зону действия технологии VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться интернетом: пересылать фото и видео, делиться геолокацией, использовать платежные сервисы», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.