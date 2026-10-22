Состоялся релиз 2.0.56 биллинговой системы LANBilling

Состоялся релиз биллинговой системы LANBilling — 2.0.56. Обновление расширяет возможности операторов связи по приёму платежей, управлению абонентскими данными и развитию дополнительных услуг. Об этом CNews сообщился представитель LANBilling.

В системе появились платёжный виджет для сайта, интеграция с сервисом ИДГОС для получения данных абонентов через «Госуслуги», поддержка новых платформ цифрового телевидения и видеонаблюдения, а также инструменты для упрощения повседневной работы сотрудников.

В новой версии появилась интеграция с сервисом ИДГОС, которая позволяет получать актуальные данные абонентов через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Это может быть полезно операторам, которым необходимо проверить и дополнить абонентскую базу, в том числе при подготовке к запуску СОРМ. Вместо массовых обзвонов и ручного сбора документов оператор может предложить абонентам самостоятельно пройти идентификацию через «Госуслуги».

Для этого абонент переходит по ссылке в личном кабинете и проходит идентификацию, после этого его данные появляются в биллинге.

В LANBilling 2.0.56 появился платёжный виджет, который позволяет абонентам пополнять баланс непосредственно на сайте оператора, без перехода в личный кабинет и авторизации.

Виджет можно встроить без программиста: достаточно добавить готовый код в редактор сайта. Оформление настраивается под фирменный стиль оператора — можно изменить цвета, шрифт и текст.

В LANBilling 2.0.56 доработана интеграция с приложением «Муви.ТВ». Теперь абоненты могут проверять баланс, пополнять его и управлять услугами оператора непосредственно в приложении.

Если средств недостаточно для смены телевизионного пакета или подключения новой услуги, приложение предлагает оплатить недостающую сумму. LANBilling формирует уникальную платёжную ссылку, по которой абонент переходит к оплате.

Кроме телевизионных пакетов, через «Муви.ТВ» можно управлять и другими услугами оператора — например, менять тариф на интернет или подключать аренду роутера.

В релизе добавлена интеграция с CAS Griffin — платформой управления доступом к цифровому телевидению. Теперь оператор может управлять подключением телевизионных пакетов и ограничением доступа к каналам через биллинг. При блокировке учётной записи из-за задолженности доступ к каналам ограничивается автоматически.

Также LANBilling интегрирована с платформой видеонаблюдения «Форпост». Через биллинг можно настраивать тарификацию доступа к общедомовым и персональным камерам, а также управлять доступом к камерам и архиву записей.

Обе интеграции позволяют операторам учитывать дополнительные услуги в общей системе расчётов и сокращать количество ручных операций при их обслуживании.

Другие обновления в релизе: учёт точек подключения: несколько адресов и портов оборудования можно указать в одной учётной записи корпоративной услуги; контроль фискализации: просмотр статусов и ошибок отправки чеков онлайн-кассы; доступ к тарифам: настройка прав на группы тарифов позволит автоматически предоставлять менеджерам доступ к новым тарифам без обращения к администратору биллинга.