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«МегаФон» улучшил качество связи в озерном крае

Новые цифровые возможности появились у жителей и многочисленных гостей Осташкова. Теперь горожанам и путешественникам в районе речного вокзала стал доступен мобильный интернет на скорости до 45 Мбит/с, а зона покрытия увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Окрестности Селигера — это популярные места отдыха, известные чистыми водоемами, лесами, рыбалкой и городом Осташков. Городской речной вокзал расположен на берегу знаменитого озера. Отсюда отправляются прогулочные и экскурсионные теплоходы в Нило-Столобенскую пустынь и по другим маршрутам. Технические специалисты оператора построили вблизи локации новую инфраструктуру связи с поддержкой технологии LTE. Мобильный сигнал охватил высокоскоростным интернетом не только территорию вокзала с причалами, но и кварталы исторической застройки Центрального района.

Также «МегаФон» первым среди операторов связи запустил сеть LTE на территории популярного гостиничного комплекса в деревне Новые Ельцы Осташковского района. Теперь несколько тысяч путешественников, ежегодно посещающих «Селигер Палас», могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит⁄с.

В зону цифрового улучшения также вошли объекты связи в районе села Покровского. После проведенной модернизации зона покрытия, направленная на акваторию реки Согожа и озера Селигер, увеличилась на 20% и обеспечивает стабильное покрытие сигнала на воде. Многочисленные туристы, отдыхающим круглый год на водоёме, и местные жители могут делиться результатами рыбалки и природными красотами в социальных сетях, смотреть онлайн фильмы на природе, слушать музыку в наушниках, не отвлекаясь от охоты на водных обитателей.

«Ежегодно в окрестности Селигера приезжает несколько десятков тысяч человек. В путешествиях особенно важно иметь доступ к цифровым сервисам, чтобы оставаться в контакте с близкими, или воспользоваться услугами связи на случай экстренной необходимости. Мы постоянно работаем над развитием сети в популярных туристических локациях, чтобы клиенты компании чувствовали себя на отдыхе также комфортно и безопасно как дома», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

По данным «МегаФона», за последний год мобильный трафик путешественников в Осташковском районе увеличился почти 20%. Наибольшей популярностью загородный отдых пользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объёму передачи данных (на них приходится более 60% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают отдохнуть и полюбоваться красотами, Санкт‑Петербург, Тула, Владимир и Великий Новгород. Внушительные расстояния не останавливают и зарубежных гостей — живописные локации привлекают путешественников из Беларуси и Казахстана.

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