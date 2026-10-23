«МегаФон» улучшил качество связи в деревнях Вологодской области

Новое качество связи стало доступно для 9 тыс. жителей, проживающих в нескольких населённых пунктах Никольского района Вологодской области. Дополнительное телеком-оборудование в этой части региона установила техническая служба «МегаФона».

Работы охватили отдельные кварталы административного центра Никольска, сёла Аргуново и Вахнево с населением несколько сотен человек, а также более компактные Аксентьево и Слуда. Чтобы обеспечить здесь качественное покрытие и оптимальную ёмкость сети, инженеры задействовали несколько диапазонов частот. Сейчас новое оборудование позволяет загружать мобильные данные на скорости до 40 Мбит/с.

«Технические решения для каждой отдельной локации подобраны с учётом ландшафта и нагрузки на сеть. Только в Никольске в зоне внимания наших специалистов оказались и частный сектор в окрестностях улицы Леонова, и более оживлённые районы города со спортивными, учебными, торговыми учреждениями, как, например, улица маршала Конева. Потребность в этом высока: одному абоненту здесь в среднем нужно более 10 ГБ интернет‑трафика в месяц», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

Новые и модернизированные базовые станции — лишь часть программы по усилению покрытия в Вологодской области. Ранее оператор провёл модернизацию базовых станций в Бабаевском, Шекснинском, Череповецком, Вытегорском, Устюженском, Кадуйском районах и благодаря оптимизации радиопараметров увеличил скорость мобильного интернета на территории малых населенных пунктов в этих районах на 30%.