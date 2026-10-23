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МТС: каждый четвертый астраханец ежедневно сталкивается с шумом во время телефонных разговоров

МТС выяснил, что около 64% астраханцев считают свой город шумным, а 23% ежедневно сталкиваются с помехами во время телефонных разговоров из-за посторонних звуков. Такие результаты показало исследование восприятия городского шума, проведенное сервисом «МТС Шумоподавление». Еще 64% опрошенных сообщили, что шум мешает им во время телефонных разговоров как минимум раз в неделю. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего астраханцам досаждает шум автомобильного движения – на него указали 58% участников опроса. Еще 33% отметили громкие разговоры компаний на улице, а 25% ремонт у соседей. Самым сложным временем для телефонных разговоров респонденты назвали будние вечера с 17:00 до 22:00, когда многие возвращаются с работы и на улицах становится оживленнее.

«Телефонные разговоры часто застают нас в движении – по дороге на работу, во время прогулки или между делами. В таких ситуациях даже привычные городские звуки могут мешать услышать собеседника. Сервис шумоподавления на базе искусственного интеллекта помогает снизить уровень фоновых помех в реальном времени и сделать мобильное общение комфортнее», – сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

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