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МТС обеспечила покрытием сети LTE Каскад Пазских ГЭС в Кольском Заполярье

Компания МТС обеспечила связью стандарта LTE самый удаленный поселок Раякоски в Мурманской области, где расположены важные инфраструктурные и экологические объекты Заполярья.

Благодаря запуску нового телеком-оборудования доступ к высокоскоростному мобильному интернету LTE и качественной голосовой связи получили более 200 постоянных жителей посёлка, а также специалисты Каскада Пазских ГЭС, работающие в этой локации. Кроме того, обновлённая инфраструктура МТС способна обеспечивать стабильными цифровыми сервисами экотуристов и учёных государственного природного заповедника «Пасвик», посещающих этот удалённый район.

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Посёлок Раякоски, расположенный в Печенгском округе, обладает уникальным географическим положением — он находится далеко за Полярным кругом, в условиях сурового северного климата и сильной удаленности от крупных городских центров. В таких изолированных локациях доступ к высокоскоростному мобильному интернету LTE становится главным проводником к современным сервисам как для местных жителей, так и для сотрудников Каскада Пазских ГЭС — уникальной гидроэнергетической системы из пяти автоматизированных станций на реке Паз, управление которой ведется из единого центра в Раякоски.

«Обеспечение связью малых и труднодоступных населенных пунктов Севера — одна из важнейших технологических задач нашей команды. Мы стремимся к тому, чтобы у каждого человека, независимо от географии, были равные цифровые возможности. Появление скоростного интернета в Раякоски не только сотрет границы в общении и учебе для местных жителей, но и даст мощный импульс для развития экотуризма в Заполярье, а также позволит ученым заповедника "Пасвик“ использовать современные цифровые инструменты для защиты уникальной северной природы», — отметила директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

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