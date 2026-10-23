МТС улучшила мобильную сеть на железной дороге в Омск

МТС обновила покрытие мобильной связи в Новосибирской области. Специалисты модернизировали телеком-оборудование вдоль железной дороги Новосибирск-Омск. Благодаря этому удалось закрыть «белые пятна». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС обновили базовые станции в Новосибирской области по пути следования поездов из Новосибирска в Омск. Улучшения провели в Каргате, Убинском, Татарске, Кокошино, Чанах и Новопервомайском. Это позволяет пассажирам с комфортом пользоваться скоростным мобильным интернетом в пути: смотреть фильмы и короткие ролики, слушать музыку, аудиокниги и подкасты, следить за новостями и оставаться на связи с близкими.

«Развитие сети на направлении Новосибирск — Омск позволяет сделать цифровые сервисы доступнее в поездках. Мы последовательно расширяем возможности мобильного интернета, уделяя внимание не только населённым пунктам, но и важным транспортным маршрутам. Это помогает пассажирам и работникам железной дороги пользоваться онлайн-сервисами, решать рабочие задачи и поддерживать связь с близкими на протяжении всего пути. Ранее мы также обновили покрытие мобильной сети в Новосибирской области на железной дороге, ведущей в Барнаул», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.