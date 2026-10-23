Незаконное размещение ВОЛС оборачивается для операторов связи судебными исками

«Россети Московский регион» продолжают защищать работу электросетевой инфраструктуры в судах. Общая сумма требований к операторам, незаконно разместившим волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи в Москве и Московской области, превысила 126 млн руб. Операторы уже расплатились за часть незаконных подвесов — энергетикам возмещено более 12,3 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Россети Московский регион».

Энергетики напоминают: опоры линий электропередачи находятся под напряжением и рассчитаны на определенную нагрузку. Дополнительные кабели создают риски повреждения конструкций, возникновения технологических нарушений в работе энергооборудования и опасность для ремонтных бригад. Линии связи можно размещать только при наличии договора с электросетевой компанией — это условие надежного и безопасного электроснабжения потребителей, а также требование Федерального закона «О связи» и п.19 постановления Правительства России № 2106.

Судебная практика показывает: экономия на аренде оборачивается большими затратами. В одном из дел оператор без договора занял 631 опору — суд взыскал с него порядка 3 млн руб. Спрятать оптический кабель на опоре невозможно: линии электропередачи осматривают регулярно. Нарушитель все равно оплатит пользование опорами за все время, пока кабель висел, но сверх того потеряет деньги на процентах, госпошлинах, юристах и риске принудительного демонтажа.