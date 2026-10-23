Тульский «Арсенал» запустил собственную мобильную связь для болельщиков на инфраструктуре Билайна

Билайн и футбольный клуб «Арсенал» (Тула) объявляют о запуске совместного проекта мобильной связи на базе решения Smart MVNO («умный» виртуальный мобильный оператор). Теперь болельщики клуба и все желающие смогут оформить сим-карту под брендом «Арсенала» и пользоваться мобильной связью.

Оформить и зарегистрировать сим-карту можно в фирменном магазине «Арсенала» на территории домашнего стадиона клуба. В дальнейшем партнёры также планируют организовать продажи и подключение сим-карт непосредственно во время домашних матчей команды.

Проект ориентирован прежде всего на болельщиков «Арсенала» и в перспективе может стать частью клубной экосистемы. По мере роста абонентской базы клуб планирует интегрировать мобильную связь в свои активности и программу лояльности. Например, абонентам могут стать доступны специальные предложения на билеты, обучение в футбольных школах и другие продукты и сервисы клуба.

Для футбольного клуба собственный виртуальный мобильный оператор — это возможность превратить связь в еще одну точку постоянного взаимодействия с болельщиками. На ее базе можно развивать новые механики лояльности — например, предоставлять минуты и гигабайты за покупку билетов и клубной атрибутики или специальные условия на посещение матчей и обучение в футбольных школах. При этом клуб получает дополнительный канал коммуникации со своей аудиторией и новый источник дохода без необходимости инвестировать в создание собственной телеком-инфраструктуры.

Екатерина Зеленева, начальник рекламно-коммерческого отдела футбольного клуба «Арсенал»:

«Для нас важно, чтобы взаимодействие болельщика с „Арсеналом“ не ограничивалось матчем и стадионом. У клуба есть большое сообщество людей, которые хотят оставаться частью его жизни каждый день. Собственная брендированная мобильная связь дает нам еще одну возможность быть рядом с ними, а в перспективе — объединить вокруг нее клубные привилегии и специальные предложения. Мы хотим, чтобы это был не просто брендированный продукт, а еще один полноценный элемент экосистемы „Арсенала“».

Роман Прыганов, директор по управлению партнерским каналом Билайна:

«Спортивные клубы обладают тем, что особенно важно для Smart MVNO, — большой и вовлеченной аудиторией, объединенной сильной эмоциональной связью с брендом. Мобильная связь позволяет сделать взаимодействие с этой аудиторией постоянным и добавить к нему новые сценарии: программы лояльности, специальные предложения и дополнительные сервисы. При этом партнеру не требуется создавать собственную телеком-инфраструктуру — технологическую основу берет на себя Билайн. Проект с тульским „Арсеналом“ хорошо показывает, как Smart MVNO может стать для клуба не просто новым продуктом, а частью отношений с болельщиками».

Технологической основой проекта стал инструмент Smart MVNO Билайна. Он позволяет компаниям запускать мобильную связь под собственным брендом без необходимости создавать телекоммуникационную инфраструктуру с нуля. Билайн обеспечивает работу мобильной сети и технологическую часть сервиса, а партнер получает возможность сосредоточиться на развитии продукта, его продвижении и создании дополнительных предложений для своей аудитории.

Запуск проекта с «Арсеналом» продолжает развитие Smart MVNO Билайна. Решение позволяет компаниям с собственной клиентской или пользовательской базой расширять взаимодействие с аудиторией за счет мобильной связи, развивать новые программы лояльности, тем самым удерживая и возвращая клиентов, а также создавать дополнительный источник дохода без капитальных затрат на строительство собственной сети.

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