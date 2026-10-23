CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Тульский «Арсенал» запустил собственную мобильную связь для болельщиков на инфраструктуре Билайна

Билайн и футбольный клуб «Арсенал» (Тула) объявляют о запуске совместного проекта мобильной связи на базе решения Smart MVNO («умный» виртуальный мобильный оператор). Теперь болельщики клуба и все желающие смогут оформить сим-карту под брендом «Арсенала» и пользоваться мобильной связью.

Оформить и зарегистрировать сим-карту можно в фирменном магазине «Арсенала» на территории домашнего стадиона клуба. В дальнейшем партнёры также планируют организовать продажи и подключение сим-карт непосредственно во время домашних матчей команды.

Проект ориентирован прежде всего на болельщиков «Арсенала» и в перспективе может стать частью клубной экосистемы. По мере роста абонентской базы клуб планирует интегрировать мобильную связь в свои активности и программу лояльности. Например, абонентам могут стать доступны специальные предложения на билеты, обучение в футбольных школах и другие продукты и сервисы клуба.

Для футбольного клуба собственный виртуальный мобильный оператор — это возможность превратить связь в еще одну точку постоянного взаимодействия с болельщиками. На ее базе можно развивать новые механики лояльности — например, предоставлять минуты и гигабайты за покупку билетов и клубной атрибутики или специальные условия на посещение матчей и обучение в футбольных школах. При этом клуб получает дополнительный канал коммуникации со своей аудиторией и новый источник дохода без необходимости инвестировать в создание собственной телеком-инфраструктуры.

Екатерина Зеленева, начальник рекламно-коммерческого отдела футбольного клуба «Арсенал»:

«Для нас важно, чтобы взаимодействие болельщика с „Арсеналом“ не ограничивалось матчем и стадионом. У клуба есть большое сообщество людей, которые хотят оставаться частью его жизни каждый день. Собственная брендированная мобильная связь дает нам еще одну возможность быть рядом с ними, а в перспективе — объединить вокруг нее клубные привилегии и специальные предложения. Мы хотим, чтобы это был не просто брендированный продукт, а еще один полноценный элемент экосистемы „Арсенала“».

Роман Прыганов, директор по управлению партнерским каналом Билайна:

«Спортивные клубы обладают тем, что особенно важно для Smart MVNO, — большой и вовлеченной аудиторией, объединенной сильной эмоциональной связью с брендом. Мобильная связь позволяет сделать взаимодействие с этой аудиторией постоянным и добавить к нему новые сценарии: программы лояльности, специальные предложения и дополнительные сервисы. При этом партнеру не требуется создавать собственную телеком-инфраструктуру — технологическую основу берет на себя Билайн. Проект с тульским „Арсеналом“ хорошо показывает, как Smart MVNO может стать для клуба не просто новым продуктом, а частью отношений с болельщиками».

Технологической основой проекта стал инструмент Smart MVNO Билайна. Он позволяет компаниям запускать мобильную связь под собственным брендом без необходимости создавать телекоммуникационную инфраструктуру с нуля. Билайн обеспечивает работу мобильной сети и технологическую часть сервиса, а партнер получает возможность сосредоточиться на развитии продукта, его продвижении и создании дополнительных предложений для своей аудитории.

Запуск проекта с «Арсеналом» продолжает развитие Smart MVNO Билайна. Решение позволяет компаниям с собственной клиентской или пользовательской базой расширять взаимодействие с аудиторией за счет мобильной связи, развивать новые программы лояльности, тем самым удерживая и возвращая клиентов, а также создавать дополнительный источник дохода без капитальных затрат на строительство собственной сети.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5w9AjsY

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

За геолокацией мигрантов через приложение «Амина» начнут следить за пределами Москвы

ФСБ советует организациям отключать сайты из-за «дыры» в PHP

Через суперзащищенный мессенджер Signal можно подслушивать и подглядывать за собеседником

Хакеры захватили сотни серверов браузера Tor ради кражи паролей

Украина атаковала российскую телефонную компанию. Есть погибшие

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще