Аналитика «МегаФона»: югорчане выбирают красивые номера с девятками, четверками и двойками

Аналитики «МегаФона» раскрыли предпочтения югорчан при выборе красивых номеров. С начала 2026 г. самыми востребованными цифрами стали девять, четыре и два — именно они формируют основу популярных комбинаций. В структуре спроса лидерство удерживают «бронзовые» номера (85% всех продаж), «серебряные» варианты занимают еще 14%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жители Югры вошли в десятку наиболее активных по интересу к красивым номерам в России. Основными покупателями запоминающихся комбинаций стала возрастная группа 31–45 лет, совершающая больше половины всех покупок. За ними с заметным отрывом следуют категории 46–65 лет (20%) и 21–30 лет (20%). Мужчины чаще занимаются подбором уникальных комбинаций, составляя 72% от общего числа покупателей, тогда как на женщин приходится лишь 28%.

В сегменте ВИП-номеров самыми востребованными оказались сочетания с девятками, шестерками и тройками. Покупателями таких комбинаций чаще всего становятся жители Москвы и Санкт-Петербурга — на них приходится 49% от объема продаж в этой категории. За уникальные номера россияне готовы заплатить более 1 млн руб. В Югре самым дорогим приобретением стала комбинация более чем за 600 тыс. руб.

«Мы видим, что для наших клиентов процесс выбора номера — не просто техническая процедура, а способ самовыражения. 34% пользователей, подбирающих красивое сочетание цифр, сразу вводят любимую комбинацию или прицельно ищут именно ту, которая будет легко запоминаться. Всё чаще россияне воспринимают свой телефонный номер как часть личного бренда и инструмент для построения доверия с окружающими. Мы готовы предложить решения и варианты, которые помогут найти тот самый уникальный код, отражающий их индивидуальность», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Помимо ХМАО, наиболее ярко любовь к запоминающимся комбинациям выражена в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Краснодарском крае и Чечне. В топ также входят Самарская, Ростовская и Свердловская области, а также Ставропольский край. Жители этих регионов проявляют самый активный интерес к красивым номерам, становясь их основными покупателями.