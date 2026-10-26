BI.Zone: 15% внешних IP-адресов компаний за год могли остаться вне поля зрения служб безопасности

Эксперты BI.Zone EASM проанализировали, как за год менялся состав сервисов на внешних IP-адресах организаций: сравнивались данные с октября 2025 по сентябрь 2026 г. Медианная доля адресов, на которых за это время появились новые или перестали работать прежние сервисы, составила 15% — это примерно каждый седьмой адрес. Иными словами, у половины компаний за год менялось не менее 15% внешнего периметра.

Павел Загуменнов, руководитель BI.Zone EASM, сказал: «На старте компания описывает внешние активы и выстраивает процессы: проводит инвентаризацию, выявляет уязвимости, проверяет настройки. Но инфраструктура постоянно меняется: появляются новые сервисы, старые отключаются, ресурсы переносятся на другие IP-адреса. Если эти изменения не отслеживать, данные о периметре теряют актуальность, а часть активов остается без присмотра. Типичный пример — тестовый сервер, который после завершения проекта остается доступным из интернета, хотя компании уже не нужен. Такой актив чаще всего не попадает в инвентарный список, а значит, не попадает и в регулярные проверки. Для злоумышленника это дополнительная точка входа».

Поскольку сведения о внешнем периметре со временем устаревают, важно регулярно обновлять их, чтобы применять процессы безопасности ко всем актуальным активам компании. Это касается разных сервисов — от веб-приложений до SSH (протокол удаленного доступа к устройствам) и FTP (протокол передачи файлов).

BI.Zone EASM непрерывно инвентаризирует доступные из интернета активы организации, выявляет уязвимости и небезопасные настройки, отслеживает изменения внешнего периметра и помогает расставлять приоритеты с учетом реальной активности злоумышленников.