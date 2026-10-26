Eltex представил маршрутизатор ESR-15R-4G с двумя независимыми LTE-модемами

Российский производитель телекоммуникационного оборудования Eltex расширил линейку сервисных маршрутизаторов ESR. В серийное производство запущена модель ESR-15R-4G с двумя встроенными 4G-модемами и поддержкой автоматического резервирования каналов связи. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Новинка ориентирована на построение распределенных сетей. Она особенно актуальна для банковской сферы, ритейла, АЗС и промышленных предприятий. Мобильное подключение позволяет организовать связь на объектах, где прокладка кабельной инфраструктуры затруднена или требует дополнительных затрат. При наличии проводного подключения LTE-канал может использоваться в качестве резервного на случай аварии на основной линии.

Ключевая особенность ESR-15R-4G – два независимых встроенных 4G-модема. Для управления подключениями используется технология MultiWAN, которая отслеживает доступность каналов и качество соединения по заданным параметрам. Если основной канал перестаёт соответствовать установленным требованиям или становится недоступен, маршрутизатор автоматически переключает трафик на резервный.

«У мобильной связи есть своя специфика: даже при хорошем сигнале качество соединения может меняться в течение дня. Например, из-за высокой нагрузки на базовую станцию появляются задержки, потеря пакетов. Что не всегда заметно для обычного пользователя, но для банкоматов, терминалов может грозить сбоями операций. Поэтому оценка стабильности канала под нагрузкой для таких объектов порой важнее, чем оценка скорости. Для полноценного резервирования лучше использовать SIM-карты разных операторов, чтобы снизить риск одновременного отказа обоих подключений», – сказал Владимир Миллер, руководитель отдела тестирования сервисного центра ESR Eltex

Маршрутизатор выпускается в двух исполнениях. Версия с модемами категории Cat.12 обеспечивает скорость передачи данных до 600 Мбит/с на приём и до 100 Мбит/с на отправку. В исполнении Cat.4 максимальные скорости составляют 150 и 50 Мбит/с соответственно.

Помимо мобильного подключения и резервирования каналов, ESR-15R-4G поддерживает классическую функциональность сервисных маршрутизаторов Eltex. В устройстве реализованы протоколы динамической маршрутизации OSPFv2/v3, IS-IS и BGP, технологии MPLS L2/L3VPN и IPsec. Маршрутизатор также может работать в роли Spoke в DMVPN-сети. Это позволяет использовать его для подключения удалённых площадок к центральной сетевой инфраструктуре. Для управления трафиком предусмотрены NAT и HQoS.

Конструкция ESR-15R-4G предусматривает несколько вариантов размещения: установку в стандартную 19-дюймовую стойку, крепление на DIN-рейку или настольное использование. Настройка устройства доступна через веб-интерфейс.

ESR-15R-4G доступен для бесплатного тестирования. Компании могут проверить работу маршрутизатора в собственной сетевой инфраструктуре и оценить его возможности применительно к своим задачам.