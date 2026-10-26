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«МегаФон» укрепил сеть на границе Ставрополья и Ростовской области

Сразу в нескольких населенных пунктах Красногвардейского округа «МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования. Благодаря этому максимальная скорость мобильного интернета здесь увеличилась на 10%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор расширил частотный спектр в диапазоне 2100 МГц в поселках Коммунар и Медвеженский. В этом районе инженеры подключили средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это обновление позволяет выходить в Сеть, работать с приложениями и скачивать крупные объемы трафика в дороге из одного региона в другой.

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Контент теперь загружается быстрее, а использовать его одновременно может большее число абонентов во всем Красногвардейском округе. За последние полгода потребление трафика здесь увеличилось на 21%. Это связано в том числе с тем, что в районе расположены туристические места, такие как река Егорлык, куда круглый год приезжают рыбаки и любители загородного досуга в палатках или на базах отдыха. В первую очередь, это жители Ростовской области, Краснодарского края и Калмыкии.

«Наши клиенты в данном районе ежемесячно используют в среднем около 25 ГБ мобильного интернета. Этого хватит, чтобы скачать 15 фильмов в формате Full HD для просмотра как дома, так и в долгой поездке. С начала года специалисты развернули строительство и модернизацию телеком-инфраструктуры по всему региону. Скорость загрузки стала быстрее не только в крупных селах, таких как Красногвардейское, но и в небольших поселениях», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

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