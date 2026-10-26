МТС улучшила мобильную сеть на участке железной дороги Новосибирск-Омск

МТС обновила покрытие мобильной связи на вдоль участка железной дороги Новосибирск-Омск. Решение позволило закрыть «белые пятна». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС обновили базовые станции в Новосибирской области по пути следования поездов из Новосибирска в Омск. Улучшения провели в Каргате, Убинском, Татарске, Кокошино, Чанах и Новопервомайском. Это позволяет пассажирам с комфортом пользоваться скоростным мобильным интернетом в пути: смотреть фильмы и короткие ролики, слушать музыку, аудиокниги и подкасты, следить за новостями и оставаться на связи с близкими.

«Железнодорожное сообщение между Новосибирском и Омском является частью исторического и главного хода Транссибирской магистрали. Ежедневно между городами курсирует несколько десятков поездов, включая проходящие составы дальнего следования в сторону Урала, Москвы, юга России и Сибири. Развитие сети на этом маршруте поможет пассажирам и работникам железной дороги пользоваться онлайн-сервисами, решать рабочие задачи и поддерживать связь с близкими на протяжении всего пути», — сказал директор МТС в МТС в Омской области Михаил Синюгин.