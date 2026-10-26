В северном селе Камчатки «МегаФон» включил 4G

Жители села Тиличики в Камчатском крае получили доступ к скоростному мобильному интернету «МегаФона». Ранее в этом населенном пункте работала только спутниковая связь оператора для голосовых вызовов. Подключение базовой станции к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и модернизация оборудования позволили запустить сеть 4G со средней скоростью передачи данных до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Покрытие сети охватывает всю территорию поселения, включая районы Верхние и Нижние Тиличики. Село расположено почти в тысяче километров от краевого центра — Петропавловска-Камчатского. Наземного сообщения с «большой землей» нет, единственный способ добраться до региона — авиарейсы. В населенном пункте проживает около полутора тысяч человек, туристы сюда приезжают крайне редко из-за удаленности.

В условиях полной автономности северного поселка качественная мобильная связь стала необходимым инструментом для работы и быта. Жители используют мессенджеры для получения новостей и общения, обращаются к государственным цифровым сервисам и делают заказы на маркетплейсах.

«Переход на современную технологию связи расширяет интернет-возможности абонентов МегаФона в Тиличиках и делает их жизнь комфортнее. Внедряя сеть 4G, мы создаем единое информационное пространство в регионе, обеспечивая жителям Камчатки равный доступ к высокоскоростному интернету и возможность пользоваться онлайн-сервисами даже в самых удаленных населенных пунктах», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.