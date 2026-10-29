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Четверть всех сложных схем обмана мошенников приходится на Петербург и Краснодар

МТС с помощью инструмента «Защитник» проанализировала нежелательные звонки в России с января по сентябрь 2026 г. Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров по заблокированным спам-звонкам (6% от общефедерального числа). При этом Северная столица вместе с Краснодаром возглавили антирейтинг регионов по сложным сценариям обмана: на оба города приходится по 25% всех выявленных случаев, когда мошенники звонят несколько раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Хотя и общее число спам-звонков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области снизилось на 27% по сравнению с началом 2025 г., активность мошенников в северо-западных регионах сохраняется. Недоброжелатели делают ставку на сложные сценарии обмана. Аналитики отмечают, злоумышленники используют серию звонков, чтобы вызвать у потенциальных жертв чувство доверия и заполучить доступ к персональным данным. Решение на базе искусственного интеллекта МТС оградило петербуржцев с января по сентябрь 2026 г. более чем от 115 млн нежелательных вызовов.

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

По данным исследования, чаще всего жителям досаждали под видом пенсионных и социальных служб, государственных органов, почты и маркетплейсов. До одного петербуржца пытались дозвониться почти 19 тыс. раз. Все попытки были своевременно выявлены и заблокированы «Защитником».

«Злоумышленники постоянно обновляют схемы обмана в Петербурге и Ленобласти: на смену простым звонкам приходят сложные сценарии, цель которых — кража личной информации и финансов. Поэтому мы развиваем решения, которые помогают противостоять киберугрозам. Наши инструменты на базе умных алгоритмов проверяют каждый подозрительный вызов по сотне признаков в режиме реального времени. Система не просто блокирует спам, она предупреждает пользователя о потенциальной угрозе прямо во время звонка, и, что немаловажно, помогает защитить его близких. Если мошенник попытается связаться с ребенком или пожилым родственником абонента, сервис сразу же оповестит его о рисках», —отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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