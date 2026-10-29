MCN Telecom добавил на телеком-платформу новый способ аутентификации пользователей

Оператор связи и разработчик программных решений MCN Telecom объявил о запуске услуги аутентификации пользователей Call Verify. Новый сервис позволяет компаниям подтверждать номера телефонов посетителей сайтов и приложений с помощью исходящего вызова без SMS и ввода одноразовых кодов, сокращая расходы на верификацию пользователей.

Услуга Call Verify предназначена для финтех-компаний, банков, маркетплейсов, сервисов такси и каршеринга, служб доставки, а также разработчиков CRM-систем и других цифровых платформ и приложений.

Принципиальным отличием данного сервиса от существующих способов аутентификации по звонку или SMS, является то, что верификация пользователя осуществляется через голосовой вызов на телефонный номер, без SMS и ручного ввода каких-либо кодов.

С услугой Call Verify упрощается процесс аутентификации пользователей цифровых сервисов и приложений. При этом сохраняется высокий уровень конфиденциальности данных. Услуга является более надежной и выгодной альтернативой популярным сервисам Flash Call и Password Call.

Пользователь вводит номер телефона на сайте или в приложении. Затем платформа MCN Telecom формирует уникальный номер для звонка с учётом заданного временного интервала сессии и передаёт его клиентскому сервису. Номер отображается пользователю, который совершает на него вызов. После поступления звонка платформа проверяет Caller ID и передаёт результат проверки в клиентский сервис. Если проверка пройдена успешно, пользователь получает доступ к сервису через сайт, личный кабинет, приложение и т.д.

В отличие от традиционной SMS-верификации и других методов подтверждения номера с помощью звонка, Call Verify не требует от пользователя получения и ручного ввода кода. Это упрощает процесс аутентификации и позволяет сократить количество действий, необходимых для входа в цифровой сервис.

Одно из ключевых преимуществ Call Verify — снижение стоимости подтверждения телефонных номеров. Стоимость услуги начинается от 0,05 руб. за один вызов API. Для сравнения, минимальная стоимость аутентификации по SMS составляет 0,45 руб. за вызов API, Flash Call — от 0,30 руб., Confirmation Call — от 0,50 руб.

Таким образом, Call Verify может стать экономичной альтернативой существующим способам подтверждения номера телефона, особенно для сервисов с большим количеством регистраций и авторизаций.

Call Verify упрощает пользовательский сценарий: вместо ожидания SMS или голосового сообщения пользователю достаточно совершить звонок на указанный номер. Не требуется запоминать или вводить коды, что помогает сократить количество действий при регистрации и входе в приложение.

Для совершения вызова не требуется мобильный интернет: звонок осуществляется через сеть мобильной или стационарной связи.

Call Verify может использоваться как самостоятельный способ подтверждения номера телефона или как дополнительный метод аутентификации наряду с другими решениями.

Информация об услуге Call Verify и других решениях для двухфакторной аутентификации (2FA) доступна на сайте MCN Telecom.