CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком
|

MCN Telecom добавил на телеком-платформу новый способ аутентификации пользователей

Оператор связи и разработчик программных решений MCN Telecom объявил о запуске услуги аутентификации пользователей Call Verify. Новый сервис позволяет компаниям подтверждать номера телефонов посетителей сайтов и приложений с помощью исходящего вызова без SMS и ввода одноразовых кодов, сокращая расходы на верификацию пользователей.

Услуга Call Verify предназначена для финтех-компаний, банков, маркетплейсов, сервисов такси и каршеринга, служб доставки, а также разработчиков CRM-систем и других цифровых платформ и приложений.

Принципиальным отличием данного сервиса от существующих способов аутентификации по звонку или SMS, является то, что верификация пользователя осуществляется через голосовой вызов на телефонный номер, без SMS и ручного ввода каких-либо кодов.

С услугой Call Verify упрощается процесс аутентификации пользователей цифровых сервисов и приложений. При этом сохраняется высокий уровень конфиденциальности данных. Услуга является более надежной и выгодной альтернативой популярным сервисам Flash Call и Password Call.

Пользователь вводит номер телефона на сайте или в приложении. Затем платформа MCN Telecom формирует уникальный номер для звонка с учётом заданного временного интервала сессии и передаёт его клиентскому сервису. Номер отображается пользователю, который совершает на него вызов. После поступления звонка платформа проверяет Caller ID и передаёт результат проверки в клиентский сервис. Если проверка пройдена успешно, пользователь получает доступ к сервису через сайт, личный кабинет, приложение и т.д.

В отличие от традиционной SMS-верификации и других методов подтверждения номера с помощью звонка, Call Verify не требует от пользователя получения и ручного ввода кода. Это упрощает процесс аутентификации и позволяет сократить количество действий, необходимых для входа в цифровой сервис.

Одно из ключевых преимуществ Call Verify — снижение стоимости подтверждения телефонных номеров. Стоимость услуги начинается от 0,05 руб. за один вызов API. Для сравнения, минимальная стоимость аутентификации по SMS составляет 0,45 руб. за вызов API, Flash Call — от 0,30 руб., Confirmation Call — от 0,50 руб.

Российский банк реализовал Zero Trust и защиту внутрисетевого трафика с помощью zVirt SDN
Российский банк реализовал Zero Trust и защиту внутрисетевого трафика с помощью zVirt SDN Сеть как дом

Таким образом, Call Verify может стать экономичной альтернативой существующим способам подтверждения номера телефона, особенно для сервисов с большим количеством регистраций и авторизаций.

Call Verify упрощает пользовательский сценарий: вместо ожидания SMS или голосового сообщения пользователю достаточно совершить звонок на указанный номер. Не требуется запоминать или вводить коды, что помогает сократить количество действий при регистрации и входе в приложение.

Для совершения вызова не требуется мобильный интернет: звонок осуществляется через сеть мобильной или стационарной связи.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Call Verify может использоваться как самостоятельный способ подтверждения номера телефона или как дополнительный метод аутентификации наряду с другими решениями.

Информация об услуге Call Verify и других решениях для двухфакторной аутентификации (2FA) доступна на сайте MCN Telecom.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Bluetooth ускорят в четыре раза без роста потребления энергии

Активы МТС. Инфографика CNews

Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

Наталия Клюквина: Инвестору нужен не набор башен, а управляемый инфраструктурный портфель

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще