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«МегаФон» расширил покрытие в Лискинском районе Воронежской области

«МегаФон» увеличил площадь покрытия и скорость мобильного интернета в Лискинском районе — одном из крупнейших по численности населения муниципальном образовании Воронежской области. Инженеры оператора модернизировали оборудование в 20 локациях, в том числе в городе Лиски, крупных поселках и оздоровительном учреждении. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В городе Лиски связисты активировали низкочастотный слой на базовых станциях в разных районах, чтобы обеспечить уверенный сигнал в смартфонах пользователей.

Благодаря техническим работам выросло покрытие и скорость мобильного интернета в селах Бодеевка, Владимировка, Вознесеновка, Высокое, Добрино, Дракино, Ермоловка, Залужное, Копанище, Лиски, Лискинское, Нижний и Средний Икорец, Щучье. Улучшено качество связи и для владельцев участков СТ «Ветерок», а также для отдыхающих и персонала известной региональной здравницы — санатория им. Цюрупы. Изменения затронули жителей рабочего поселка Давыдовка и поселка совхоза «2-я Пятилетка». Всего свыше 25 тыс. человек, проживающих в этих населенных пунктах, смогут пользоваться более широкой зоной покрытия и увеличенной скоростью передачи данных.

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«Лиски входит в топ-5 городов региона по объему голосовых вызовов и интернет-трафика, а район — один из крупнейших по численности населения в Воронежской области. Мы планомерно развиваем телеком-инфраструктуру, уделяя внимание и городам, и сельской местности, чтобы воронежцы могли оперативно связываться с родными и близкими, узнавать новости онлайн, пользоваться порталом “Госуслуги”», — отметила директор «МегаФона» в Воронежской области Мария Мамедова.

Ранее оператор модернизировал оборудование в Россошанском районе Воронежской области, где изменения затронули 9 тыс. человек.

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