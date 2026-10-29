«МегаФон» увеличил покрытие на автодороге М7 в Удмуртии

«МегаФон» запустил новое покрытие на одной из ключевых транспортных артерий страны — федеральной трассе М7 «Волга» в Удмуртии. Инженеры оператора установили телеком-оборудование в пригороде Ижевска в районе СНТ «Меридиан». Теперь местные жители и сотни автомобилистов, проезжающих по этому участку, могут воспользоваться голосовой связью и скоростным интернетом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-оборудование работает одновременно в нескольких частотных диапазонах. Такое техническое решение обеспечивает максимально широкую территорию покрытия и быструю передачу данных. В результате пользователи смогут уточнять маршрут в навигационных сервисах, слушать музыку, смотреть видеоконтент в пути или на дачном участке.

Помимо жителей Удмуртии, на автодороге часто можно встретить гостей из Пермского края, Татарстана, Башкортостана, Самарской и Свердловской областей. Для них появление качественного покрытия на этом участке трассы означает возможность оперативно связаться с семьей или коллегами, получить дорожную информацию онлайн, проверить мессенджеры и электронную почту.

«Запуск сети в этом районе стал ответом на растущий спрос на услуги связи со стороны как местных дачников, так и автолюбителей. Инженеры предусмотрели возможный рост нагрузки и учли рельеф местности, чтобы обеспечить уверенный сигнал для сотен водителей, пассажиров и дачников», — отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.