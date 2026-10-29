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«МегаФон» запустил отечественные базовые станции на трассе М12 в Свердловской области

Инженеры «МегаФона» улучшили качество сигнала на федеральной трассе М12 «Восток», запустив отечественное оборудование сразу в нескольких локациях. Базовые станции Yadro (входит в «ИКС Холдинг») обеспечивают стабильную голосовую связь и быстрый мобильный интернет для десятков тысяч человек, проезжающих по скоростной автодороге, а также для местных жителей в небольших населенных пунктах Свердловской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование установлено в районе поселка Пионерский и деревни Маркова в Талицком районе, поселка Белоярский в Белоярском районе, а также деревни Билейка в Богдановичском районе. Базовые станции работают в среднечастотном диапазоне и обеспечивают покрытие радиусом до 4 километров. Скорость передачи данных в зоне действия новых объектов связи достигает 100 Мбит/с.

Трасса М12 «Восток» имеет важное значение для логистики страны и соединяет столицу с Уралом. Магистраль протяженностью 1617 километров проходит через Москву, Владимир, Муром, Арзамас, Казань, Нижнекамск и Екатеринбург. Теперь путешественники, проезжающие по автодороге на территории Свердловской области, смогут оперативно загружать карты в онлайн-навигаторах, слушать музыку на стриминговых платформах и пользоваться необходимыми цифровыми сервисами в пути.

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«Качественная связь в дороге имеет большое значение для безопасности и позволяет нашим абонентам оперативно дозвониться до близких или обратиться в экстренные службы. Мы продолжаем укреплять цифровой контур на федеральной трассе, проходящей через Свердловскую область, и теперь устойчивый сигнал сразу на нескольких участках М12 обеспечивает отечественное оборудование», — сказал технический руководитель МегаФона в Свердловской области Артем Цыпленков.

В 2025 г. специалисты оператора запустили базовые станции на участке дороги Дюртюли-Ачит, которая стала продолжением М12. Тогда оборудование было запущено в Ачитском и Красноуфимском районах.

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