CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС запустила 5G в Красноярске

МТС объявила о запуске 5G в Красноярском крае. Новый стандарт связи развёрнут на действующих частотах LTE в диапазоне 2100 МГц в нескольких районах Красноярска.

В Красноярске компания запустила сеть 5G в Центральном, Советском и других районах города. В частности, в число локаций с новым покрытием вошли микрорайоны «Солнечный», «Покровский», «Зеленая Роща» и другие густонаселённые жилые массивы. Ранее МТС приступила к поэтапному запуску сетей 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов в крупных городах и областных центрах России на принципе технологической нейтральности.

«Запуск 5G стал результатом планомерной работы по развитию сетей сотовой связи МТС в Красноярском крае. Если в прошлом году наши связисты расширили покрытие в более 280 населенных пунктах региона с общим числом жителей более 400 тыс. человек, то фокусом этого года стала большая работа над улучшением качества связи в краевой столице. Сегодня запущенная нашими связистами в Красноярске сеть пятого поколения работает в нескольких городских локациях, и это только начало — покрытие будет расти, а вместе с ним будут развиваться качественные цифровые сервисы для бизнеса. 5G открывает новые технологические возможности предприятиям: надёжная и высокоскоростная инфраструктура для автоматизации процессов, внедрения промышленного интернета вещей и дополненной реальности», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Bluetooth ускорят в четыре раза без роста потребления энергии

Активы МТС. Инфографика CNews

Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

Наталия Клюквина: Инвестору нужен не набор башен, а управляемый инфраструктурный портфель

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще