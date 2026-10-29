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Покупки как в кино: Wink вошел в подписку «WB Клуб»

Маркетплейс Wildberries и онлайн-кинотеатр Wink (СП «Ростелекома» и НМГ) объявили о запуске совместного проекта: всем подписчикам «WB Клуб» теперь доступен контент Wink. В подписку вошел основной каталог фильмов и сериалов Wink, а также доступ к 130 телевизионным каналам.

Анна Артемьева, директор по развитию корпоративного бизнеса онлайн-кинотеатра Wink, сказала: «Мы смотрим на рынок глазами клиента — и идем туда, где он уже проводит время. По данным Mediascope, большая часть населения России активно пользуется онлайн-ресурсами для покупок, причем ежедневное время, которое там проводит аудитория, растет год от года. Запустив партнерство с Wildberries, мы соединяем два сервиса ежедневного использования и усиливаем предложения друг друга. Для клиента это двойная выгода: он получает все преимущества подписки “WB Клуб” вместе с контентом онлайн-кинотеатра Wink».

Артем Феоктистов, директор транзакционного бизнеса департамента финтех Wildberries, отметил: «“WB Клуб” является одной из самых быстрорастущих подписок на рынке. Развитие подписки выстроено вокруг реальной ценности для пользователей: продукт расширяется и совершенствуется исходя из того, какую практическую выгоду он приносит участникам. Партнерство с Wink делает “WB Клуб” полезнее для подписчиков: к привилегиям для покупок добавились кино и сериалы. Для нас это логичный шаг, мы собираем в одной подписке то, что генерирует реальную ценность для ее участников».

«WB Клуб» — это подписка от Wildberries, предоставляющая участникам доступ к эксклюзивным скидкам и специальным условиям. Подписка обеспечивает повышенную скидку при оплате кошельком, а также доступ к скидкам продавцов, и дает различные нефинансовые привилегии.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Подписчики «WB Клуба» смогут активировать Wink одним кликом: на главной странице «WB Клуба» в разделе преимуществ пользователь выбирает «Видеосервис Wink», затем — «Активировать бесплатно»; далее необходимо перейти в онлайн-кинотеатр Wink и авторизоваться с номером телефона, который привязан к профилю на Wildberries — доступ активируется.

Также позже будет доступна расширенная версия подписки «Wink Всё в одном», в которую входят премьеры линейки Wink Originals, хиты телеканала СТС и коллекции кино и сериалов.

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