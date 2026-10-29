Российско-китайское производство SIM-карт открылось в ОЭЗ «Технополис Москва»

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» открылось предприятие по производству SIM-карт. Его мощности позволяют выпускать до 50 млн единиц продукции в год. Проект реализован при участии китайского партнера — одного из мировых лидеров отрасли. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город создает благоприятные условия для локализации производств важной продукции. Новое предприятие в ОЭЗ займется выпуском SIM-карт, которые используются в телекоммуникационной отрасли. Сегодня это направление активно развивается: компания уже поставляет продукцию российским операторам и клиентам из стран СНГ. В планах предприятия — полностью локализовать производство eSIM-профилей на базе российских криптографических алгоритмов», — отметил Максим Ликсутов.

Производством занимается компания «Исткомпис Рус», которая является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» с 2020 г. и представляет интересы мирового лидера в области производства смарт-карт — группы компаний Eastcompeace.

На предприятии площадью более двух тысяч квадратных метров организовано производство до 150 тыс. карт в сутки. Компания располагает цехом с двумя секторами: один для выпуска классических SIM-карт, второй — для формата MFF2, встраиваемых SIM-чипов. В ближайшее время резидент закупит дополнительное современное оборудование. Это позволит увеличить объемы производства на 60% по сравнению с текущей мощностью.

Компания активно участвует в проекте «Российская SIM-карта». В его рамках разработана специализированная операционная система, поддерживающая взаимодействие с криптоядром. Предприятие также является основным поставщиком SIM-чипов с профилем «Глонасс». Они используются в радионавигационной аппаратуре, устанавливаемой в автомобили российского производства.