«Ростелеком» углубляет свою экспертизу в цифровой трансформации предприятий на базе отечественных решений

Компания «Ростелеком» подписала соглашения о стратегическом партнерстве, которые усиливают ее позиции как комплексного интегратора и углубляют экспертизу в ключевых направлениях цифровизации предприятий различных отраслей. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Компания выстраивает решения по цифровизации в таких сферах, как автоматизация управления технологическими процессами (АСУ ТП), промышленная и комплексная безопасность, экологический мониторинг и других. Они дополняются различными инструментами управления и контроля, в том числе видеоаналитикой с использованием технологий искусственного интеллекта. В пуле технологических партнеров «Ростелекома» насчитывается уже более 50 компаний.

Для решения задач в сфере высокотехнологичных систем безопасности подписано соглашение с поставщиком программно-аппаратных комплексов — компанией «ТвинПро». Партнерство с «Диамант Групп» нацелено на решение задач по контролю доступа, учету рабочего времени, а также по интеграции с системами видеонаблюдения и охраны.

Направлением сотрудничества с «Новосибирским заводом противопожарного оборудования» станет внедрение автоматических систем пожаротушения для защиты промышленных и телекоммуникационных объектов.

Компания «Норд Клан» углубит экспертизу «Ростелекома» в сфере облачных цифровых сервисов и бизнес‑аналитики (BI). Устройства и решения производства компании «Акустические контрольные системы» позволят предотвращать аварии на предприятиях.

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома»: «Мы видим роль “Ростелекома” в выполнении крупных комплексных цифровых проектов, когда компания выступает интегратором полного цикла. Мы объединяем ИТ-продукты и технологии, собственные и партнеров, в единую цифровую инфраструктуру: от телекома до производственной площадки и центра управления предприятием».