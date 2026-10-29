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С начала 2026 г. еще 20 тыс. семей Краснодара получили доступ к гигабитной сети МТС

МТС с начала 2026 г. обеспечила доступом к гигабитному интернету более чем 22 тыс. квартир в крупных жилых комплексах центра Краснодара, а также на территории новых микрорайонов города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше половины домохозяйств, охваченных новой сетью, расположены на территориях активной комплексной застройки Краснодара – преимущественно в Прикубанском округе. Кроме того, активное расширение сети затронуло один из самых престижных комплексов в центральной части города – ЖК «Большой». МТС также запустила новые сети на скорости до 1 Гбит/с в исторических районах краевой столицы: на Селезнева, Сормовской, Рождественской набережной, в ранее построенных домах на Школьной.

По данным МТС жильцы новых микрорайонов чаще подключают для оптимизации бюджета семейные тарифы и активно включаются в акционные предложения. А также больше используют домашний интернет для работы в удаленном формате. Жители центра краевой столицы реже пользуются интернетом в дневное время, но при этом предъявляют максимальные требования к скорости и качеству цифровых сервисов.

«В подавляющем большинстве сегодня при подключении фиксированных услуг связи наши абоненты выбирают единый тариф с доступом, как к домашним, так и мобильным сервисам. Это позволяет четко планировать расходы: вместо нескольких отдельных платежей — один понятный пакет с прозрачной стоимостью. Для семьи или собственного домашнего офиса это особенно ощутимо», – сказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

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