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Спамеры позвонили жителю Кировской области больше 21 тыс. раз

МТС публикует аналитику по нежелательным звонкам в Кировской области с января по сентябрь 2026 г. Эксперты сервиса «МТС Защитник» выяснили, что одному из жителей Кировской области за этот период поступило более 21 тыс. нежелательных звонков. Всего с начала 2026 г. в регионе было заблокировано 14 млн таких вызовов, что на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Средняя длительность нежелательного звонка составила 0,04 секунды, что говорит о том, что сервис распознавал угрозу и сбрасывал вызов практически мгновенно, не давая спамерам шанса заговорить с абонентом.

Традиционно в лидерах по количеству звонков оказались финансовые и околофинансовые темы. В топ-5 самых частых категорий нежелательных вызовов у жителей Кировской области входят «Банки и финансы», «Реклама и опросы», «Коллекторы», «Звонок по задолженности» и «Товары и услуги».

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Отдельно аналитики МТС изучили долю особо опасных многоступенчатых схем. В таких сценариях злоумышленники звонят жертве несколько раз с разных номеров, чтобы вызвать чувство большего доверия и заставить человека поднять трубку. В Кировской области доля таких многоступенчатых схем составила 19% от общего числа нежелательных вызовов в регионе, что примерно на одном уровне со средним федеральным показателем (18%).

«Статистика показывает, что злоумышленники используют различные методы, чтобы дозвониться до абонентов и вызвать доверие. Наш сервис «МТС Защитник» автоматически определяет категорию звонящего и предупреждает об опасности еще до ответа. Однако абонентам не следует забывать о простых правилах цифровой гигиены: не перезванивать на незнакомые номера и не сообщать свои персональные данные», — отметил директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

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