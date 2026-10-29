CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура
|

VAS Experts и «Цифровые решения» подтвердили совместимость СКАТ и брокера сетевых пакетов DS Integrity

Разработчик программного обеспечения для управления трафиком VAS Experts и российский разработчик и производитель сетевого оборудования «Цифровые решения» подтвердили технологическую совместимость платформы СКАТ и брокера сетевых пакетов DS Integrity. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Совместное решение ориентировано на операторов фиксированной и мобильной связи, а также на MVNO, в том числе банковские, которым нужно масштабироваться без изменения логической схемы сети. Когда объем трафика превышает возможности одного узла обработки, оператору не обязательно перестраивать сеть или менять серверы на более мощные. СКАТ можно перевести в кластерную схему с брокерами сетевых пакетов DS Integrity.

Ключевое преимущество построения кластера на базе пакетного брокера заключается в том, что брокер остается полностью прозрачным для сетевого оборудования, что особенно важно для работы СКАТ. DS Integrity распределяет трафик между серверами кластера СКАТ так, что оба направления каждой сессии попадают на один сервер. Брокер DS Integrity также проверяет доступность устройств внутри кластера и при отказе одного из них автоматически исключает его из распределения, а потоки переводит на оставшиеся серверы СКАТ. Расширять кластер можно поэтапно, добавляя серверы СКАТ, а затем и новые брокеры.

Российский банк реализовал Zero Trust и защиту внутрисетевого трафика с помощью zVirt SDN
Российский банк реализовал Zero Trust и защиту внутрисетевого трафика с помощью zVirt SDN Сеть как дом

«Когда трафик оператора перерастает возможности одного сервера, вопрос уже не в том, какой сервер купить следующим, а в том, как распределить нагрузку между несколькими. Кластер с брокерами сетевых пакетов от “Цифровых решений” позволяет начать с небольшой конфигурации и наращивать ее вместе с сетью, вплоть до объемов трафика крупных операторов. Для нас важно, чтобы СКАТ можно было встроить в инфраструктуру, которая уже есть у заказчика. Чем шире список производителей, с оборудованием которых подтверждена совместимость, тем меньше ограничений у оператора при выборе решения», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

«DS Integrity чаще всего применяют для доставки трафика в системы мониторинга и анализа в корпоративных и промышленных сетях. Совместное решение со СКАТ открывает еще один сценарий применения брокера — распределение абонентского трафика между узлами DPI в сети оператора связи. Для заказчиков это возможность строить инфраструктуру на основе компонентов, совместимость которых уже подтверждена производителями», — отметил Сергей Плотко, коммерческий директор «Цифровые решения».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

Bluetooth ускорят в четыре раза без роста потребления энергии

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

Наталия Клюквина: Инвестору нужен не набор башен, а управляемый инфраструктурный портфель

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще