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К саамским шаманам на скоростях 4G

Теперь в смартфонах любителей северных пейзажей ловозерской тундры передача данных стала быстрее на 20%. Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению качества связи для туристов и жителей небольшого городка, расположенного на берегу реки Тулома недалеко от Мурманска. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кола — старинный заполярный городок, с численностью населения около девяти тысяч человек, расположен всего в 12 километрах от Мурманска. Инженеры оператора модернизировали существующее и ввели в эксплуатацию новое телекоммуникационное оборудование в туристических локациях и городских жилых кварталах.

Теперь во время прогулок по отремонтированной Поморской набережной благодаря возросшим скоростям интернета можно за несколько секунд выложить в соцсети лучшие виды на Кольский залив и уникальные красные пейзажи ловозерской тундры. Каждый желающий сможет воспользоваться современными цифровыми сервисами и узнать истории про шаманов и летающие камни у горы Кедыкварпахк.

Во время прогулок по Коле можно воспользоваться интернетом и узнать о саамских легендах, историях о древних колдунах и загадочных мегалитах. Коренных саамских шаманов здесь называют нойдами. По местным поверьям, Ловозерские горы всегда считались их главным сакральным центром и прибежищем. Возросшие скорости данных позволят делиться фотографиями в социальных сетях всем любителям древних загадок Кольского полуострова.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мурманская область является одним из самых популярных маршрутов у любителей экотуризма, ежегодно мы фиксируем увеличение количества посетителей на 10-12%. Высокоскоростной интернет и голосовые услуги связи помогут создать необходимые условия для безопасного путешествия по достопримечательностям Колы и ее окрестностей. В этом году мы модернизировали базовые станции в небольших населенных пунктах Кольского района: Междуречье, Светлом, Мурмаши и Туломе,- сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

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