Контакт.ИИ от «билайн бизнес» стал победителем премии «Выбор потребителей»

Платформа унифицированных коммуникаций Контакт.ИИ от «билайн бизнес» получила награду «Выбор потребителей» в номинации «Услуга года. Связь и телекоммуникация» в категории b2b*. Церемония награждения прошла 28 октября 2026 года.

Ежегодно экспертное жюри премии «Выбор потребителей» награждает проекты и бренды, которые привержены высоким стандартам качества и точно попадают в запросы своей аудитории. При отборе учитывается, насколько последовательно компания развивает цифровые сервисы и выстраивает обслуживание вокруг потребностей клиента.

Контакт.ИИ — новая UCaaS-платформа** (платформа унифицированных коммуникаций), которую «билайн бизнес» представил в 2026 году. Рабочее пространство нового поколения позволяет бизнесу навести порядок в общении с клиентами, структурировать информацию о заказах, сделках, проектах, отслеживать изменения и хранить единую историю взаимодействия.

Основная ценность Контакт.ИИ — в нативной интеграции разных каналов связи (голос, текст, видео), CRM-системы (системы управления взаимодействиями с клиентами) и технологий искусственного интеллекта.

Илья Пигарев, директор департамента развития и обеспечения продаж корпоративных решений «билайн бизнес»:

«Команды продаж, поддержки и клиентского сервиса получают готовую связку продуктов для управления коммуникациями и бизнес-процессами. Платформа не только позволяет общаться с клиентами из единого пространства, но и помогает принимать решения для улучшения клиентского опыта, развития продукта и роста прибыли».

Пользователям Контакт.ИИ доступны облачная телефония от Билайна с распределением и записью звонков, видеоконференции, ИИ-аналитика, а также встроенная CRM-система с чат-центром. Информация о звонках и текстовых диалогах формирует единую историю коммуникаций с клиентами. При этом бизнес может подключать отдельные функции Контакт.ИИ, которые необходимы в данный момент, а другие сервисы добавлять по мере расширения потребностей.

Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам «билайн бизнес»:

«Мы благодарим экспертное жюри премии за высокую оценку нашей UCaaS-платформы Контакт.ИИ. Решение разрабатывалось как ответ на изменения, которые происходят в клиентских коммуникациях, когда разрозненность каналов может привести к потере важной информации или, например, ухудшению клиентского сервиса. Контакт.ИИ позволяет охватить весь процесс взаимодействия с клиентами: от первого контакта до успешного закрытия и сделки и дальнейшего постпродажного обслуживания. Высокое качество цифровых продуктов и лучший пользовательский опыт — ключевой фокус «билайн бизнес», который мы планируем удерживать и в будущем».

*B2B — услуги для бизнеса.

**UCaaS-платформа — Unified Communications as a Service, облачное решение, которое объединяет все инструменты корпоративной связи и совместной работы в едином интерфейсе.

ИИ — искусственный интеллект.

Утверждение о выборе потребителей основано на результатах экспертного голосования. Результаты отражают мнение участников. Подробнее о премии по ссылке.

Реклама ПАО «ВымпелКом». 18+. Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636