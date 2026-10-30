«МегаФон» укрепил инфраструктуру связи в Донском

Оператор установил новое телеком-оборудование и модернизировал существующие площадки в городе Донской Тульской области. Инженеры провели работы в большинстве микрорайонов, сделав 4G-сигнал стабильнее для более 60 тыс. дончан. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Дополнительный объект связи разместили на улице Октябрьской, рядом с ж/д станцией Бобрик-Донской, через которую проходят пригородные поезда. Пассажирам и встречающим теперь проще оставаться на связи: сообщить близким о времени прибытия, сразу по выходу из вагона вызвать такси, построить маршрут в навигаторе или проверить расписание электричек.

Новое оборудование с 4G усилило сигнал и в плотной городской застройке. Один из объектов установили в микрорайоне Западный, где располагаются многоэтажные дома. Также покрытие появилось на въезде в Северо-Задонск, где расположен конденсаторный завод — через эту точку многие дончане ежедневно следуют на работу, и теперь в дороге уверенно работают навигатор и музыкальные приложения.

Еще на 17 площадках инженеры провели модернизацию оборудования, чтобы сигнал лучше расходился по территории и проникал внутрь помещений — как в многоэтажных кварталах, так и в частном секторе. Благодаря этому 4G в домах стал стабильнее: можно без проблем общаться по видеосвязи и пользоваться приложениями банков и маркетплейсов. Работы охватили микрорайоны Центральный, Комсомольский, Задонье, Шахтерский, Новоугольный, Подлесный и Руднев.

«Донской сегодня опирается на множество промышленных предприятий, которые динамично развиваются. Наша задача — усиливать сеть в том же темпе, чтобы и на работе, и дома цифровые сервисы могли помогать дончанам делать их жизнь проще и интереснее. Поэтому расширять покрытие в городе продолжим и далее», — сказал директор «МегаФона» в Тульской области Александр Шиленков.