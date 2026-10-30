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«МегаФон» улучшил сеть на «Бирюзовом кольце России»

Жители Болхова и нескольких сел и деревень Орловской области получили более высокие скорости мобильного интернета и стабильную голосовую связь. Инженеры «МегаФона» модернизировали существующую сеть и активировали на базовых станциях дополнительные низкочастотные диапазоны, что обеспечило прием и передачу сигнала даже в отдаленных локациях населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Болхове, входящем в туристический маршрут «Бирюзовое кольцо России», обновления затронули улицу Некрасова. Теперь местные жители и путешественники, приехавшие посмотреть на памятники архитектуры и купеческую застройку города, могут с повышенным комфортом пользоваться онлайн-навигацией, получать цифровые услуги и смотреть ролики в соцсетях на скорости до 60 Мбит/с.

Площадь распространения уверенного сигнала расширена и в нескольких небольших населенных пунктах Орловской области — селе Паньково, деревнях Ловчиково и Болотовские Дворы. Теперь устойчивый сигнал покрывает всю территорию сельских поселений — абоненты могут без ограничений выходить в сеть как на улице, так и внутри помещений.

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«Мы стремимся к тому, чтобы современные технологии были доступны каждому жителю Орловской области. Благодаря сети «МегаФона» жители сел и деревень региона получают оперативный доступ к цифровым сервисам и могут решать дистанционно экстренные задачи, рабочие и повседневные вопросы. Мы продолжаем совершенствовать сеть, ориентируясь на запросы абонентов. Только с начала года специалисты компании провели более 80 технических работ в различных населенных пунктах региона», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

В 2026 г. «МегаФон» запустил новое оборудование в поселке Совхозный, селах Сергиевское, Речица, Троицкое и деревне Здоровецкие Выселки в Ливенском районе.

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