МТС на Ставрополье запустила первую сеть 5G в СКФО

МТС объявила о запуске сети 5G на действующих частотах LTE в диапазоне 2100 МГц сразу в нескольких точках Ставрополя. Краевой центр стал первым городом на Северном Кавказе, в котором заработала связь пятого поколения.

Первая базовая станция, на которой инженеры МТС запустили 5G, находится на Чапаевском проезде возле фармацевтический фабрики Ставрополя. Внедрение новой технологии передачи данных в первую позволит внедрять на подобных производствах технологии автоматизации, роботизации, требующие высокой скорости передачи данных с минимальной задержкой.

Чтобы проверить работу сетей пятого поколения в разных условиях, технические специалисты МТС также запустили новую технологию в нескольких районах Ставрополя, с разной нагрузкой на телеком-оборудование. Например, с умеренной нагрузкой в частном секторе – на Ташле, в коттеджном поселке «Новая деревня». С максимально высокой нагрузкой сети пятого поколения будут работать в парке Победы и на проспекте Российском.

«Ставрополь стал первым городом на Северном Кавказе, где заработала сеть 5G на существующей инфраструктуре. Несколько лет назад край был первым регионом, где заработала первая отечественная базовая станция в СКФО. Эти успехи говорят о лидирующих позициях нашего региона в создании и развитии инфраструктуры связи. Уверен, что технологии, которые внедряют наши телеком-операторы, позволят Ставрополью и дальше качественно менять уровень жизни, экономики, внедрять в наши производства передовые решения с применением искусственного интеллекта и роботизации», – сказал и. о. министра цифрового развития и связи Ставропольского края Виталий Шевченко.

«Мы начали постепенный запуск сетей 5G в Ставропольском крае на действующих частотах LTE 2100 МГц на принципе технологической нейтральности. Это позволяет одновременно задействовать этот частотный ресурс для сетей четвертого и пятого поколений и постепенно расширять территорию присутствия 5G без ожидания строительства полностью отдельной инфраструктуры на новых частотах», – отметил директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.