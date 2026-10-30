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МТС пришла в горное село Камилух с отечественной базовой станцией

МТС подключила к своей сети высокогорное село Камилух Тляратинского района с помощью отечественной базовой станции «Иртея». Связь и мобильный интернет стали доступны на высоте более 2 тыс. метров для тысячи местных жителей.

Теперь жители и гости самого высокогорного села Тляратинского района будут на связи, смогут звонить родным и близким, выходить в интернет в любой точке населенного пункта и даже за его пределами. В зоне уверенного покрытия находятся школа, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, все дома жителей, а также некоторые зоны выпаса скота за пределами села. Местные жители, отправляясь на работу на пастбища, будут на связи и смогут в случае необходимости позвать на помощь.

«Овцеводство в Камлухе – основной вид деятельности. В селе готовят знаменитый овечий сыр, за которым высоко в горы готовы ехать даже некоторые туристы. Наличие уверенной связи в селе также увеличит его туристическую привлекательность», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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