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Небольшие поселения Тамбовской области получили 4G «МегаФона»

«МегаФон» развернул мобильную сеть для жителей двух небольших населенных пунктов Тамбовской области. Благодаря проведенным работам доступ стабильной голосовой связи и сети 4G получили около 1000 человек в селе Дельная Дубрава и деревне Семикино. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-покрытие появилось в двух поселениях Сосновского округа в рамках программы по устранению цифрового неравенства.

Теперь местные жители села Дельная Дубрава и деревни Семикино могут оперативно пользоваться цифровыми сервисами, обращаться за услугами и решать рабочие вопросы дистанционно, а также обучаться онлайн. Максимальная скорость передачи данных может достигать 60 Мбит/с. Этого достаточно для онлайн-просмотра видео в высоком разрешении и комфортного обмена файлами и сообщениями в соцсетях.

Помимо этого, на территории данных населенных пунктов стали доступны услуги еще одного оператора — Yota.

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«Запуск сети в небольших поселениях Сосновского округа открывает новые возможности для местных жителей и делает их быт более комфортным. Мы стремимся укреплять цифровую инфраструктуру региона за счет собственных инвестиций и совместно с органами власти, чтобы жители деревень и сел могли пользоваться самыми современными технологиями», — отметил директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

В 2026 г. специалисты «МегаФона» построили и модернизировали уже более 70 телеком-объектов в различных локациях региона.

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