CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком
|

Житель Ульяновска получил более 20 тысяч нежелательных звонков за 2026 год

ПАО «МТС» на основе данных сервиса «МТС Защитник» проанализировала мошеннические и спам-звонки, адресованные ульяновцам с января по сентябрь 2026 г. Максимально одному абоненту пытались дозвониться более 20 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Злоумышленники чаще всего звонили под видом финансовых организаций и коллекторов. Также использовали классические схемы обмана и звонили ульяновцам под прикрытием рекламных обзвонов и опросов. В топе оказались и схемы с предложениями купить товары или заказать услуги. Таким образом мошенники выманивают деньги и персональные данные своих жертв. Все подозрительные звонки были своевременно выявлены и заблокированы сервисом «МТС Защитник».

Всего с начала года жителям региона поступило на 28% меньше нежелательных вызовов, чем годом ранее. Но несмотря на это, мошенники стали использовать многоступенчатые схемы с двумя и более звонками одному человеку, чтобы вызвать чувство большего доверия у потенциальных жертв. На такие сценарии пришлось 30% от всех выявленных мошеннических звонков в Ульяновской области.

«Несмотря на положительную тенденцию, телефонные мошенники не дремлют. Поэтому для надежной защиты лучше использовать цифровые технологии — это проверенный инструмент. Система защиты МТС с искусственным интеллектом каждый день проверяет телефонные номера, оценивая свыше 200 различных параметров, способных указывать на мошенничество. Кроме того, технология способна сообщать о возможной опасности прямо во время беседы. Однако и самому нужно быть внимательным при разговоре с незнакомцем. Ни в коем случае не сообщать личные данные, не вводить коды из СМС и не открывать подозрительные ссылки», — сказал директор МТС в Ульяновской области Артем Ладьянов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Наталия Клюквина: Инвестору нужен не набор башен, а управляемый инфраструктурный портфель

Bluetooth ускорят в четыре раза без роста потребления энергии

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

Активы МТС. Инфографика CNews

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще