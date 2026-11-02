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«МегаФон» усилил связь в Улан-Удэ

Абоненты «МегаФона» в Октябрьском районе Улан-Удэ получили доступ к более стабильной голосовой связи и ускоренному мобильному интернету. Инженеры оператора модернизировали сеть в локациях с высокой пользовательской нагрузкой, обеспечив передачу данных со скоростью до 90 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические работы провели в кварталах, где абоненты активно выходят в Сеть и много разговаривают по телефону — рядом с ЖК «Журавли», «Новый 110», «Республика», SMIT, а также другими новыми и строящимися жилыми комплексами. В зону улучшенного покрытия были включены и районы с индивидуальной застройкой, торговые площадки, остановки общественного транспорта и социальные учреждения — образовательные, медицинские, спортивные объекты, детские сады.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Новые базовые станции усилили городскую телеком-инфраструктуру, расширили емкость сети, обеспечив возможность одновременного подключения большого количества абонентов. Жителям стало удобнее пользоваться мобильными приложениями, смотреть видео в соцсетях, общаться в мессенджерах и отравлять файлы, а также удаленно выполнять учиться и работать. Обновление сети улучшило и голосовую связь: соединение во время телефонных разговоров стало стабильнее, а качество передаваемого звука — выше.

«В Улан-Удэ объем голосовых звонков и интернет-трафика стабильно растет из года в год, поэтому наши инженеры регулярно совершенствуют сеть. В течение 2026 г., помимо установки новых объектов связи, была проведена модернизация станций в разных частях города. На оборудовании активировали дополнительные мощности и перевели частоты прежнего поколения в современный стандарт», — отметила Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия.

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