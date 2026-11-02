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МТС включила отечественную базовую станцию для амурских фермеров

МТС запустила отечественную базовую станцию «Иртея» в селе Калинино Ромненского округа. Теперь пользоваться всеми возможностями скоростного мобильного интернета могут почти 200 жителей и работников фермерских хозяйств. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск базовой станции позволил обеспечить устойчивой связью жителей Калинино скоростным мобильным интернетом. Сельчане могут пользоваться онлайн-платформами и цифровыми сервисами, дистанционно направлять запросы для получения справок, выписок и подтверждающих документов, общаться с родственниками и друзьями. Фермеры и хозяева крупных подворий могут по видеосвязи проводить консультации с ветеринарами, искать покупателей сельхозпродукции и точнее планировать площади посевов. В зоне покрытия сети МТС вся территория села, а также фельдшерский пункт и Калиновская средняя школа.

«МТС продолжает работу по подключению населенных пунктов области к современным сетям связи, используя отечественное оборудование. Базовые станции «Иртея» уже зарекомендовали себя на территории городов и небольших сел там, где необходимо быстро расширить покрытие. Жители пользуются онлайн‑сервисами, банковскими приложениями, получают удаленно муниципальные услуги и обучаются дистанционно. Развитие цифровой сети на основе отечественного оборудования является важным шагом к обеспечению технологической устойчивости региона», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

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