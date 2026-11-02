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МТС: волгоградцу более 12 тыс. раз пытались дозвониться мошенники

МТС проанализировала, как часто волгоградцам поступали нежелательные звонки с начала 2026 г. По итогам первых девяти месяцев года в Волгоградской области общее число заблокированных мошеннических и спам-вызовов снизилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным сервиса «МТС Защитник», за это время в регионе было заблокировано более 10 млн нежелательных звонков. Абсолютным рекордсменом по количеству попыток дозвона стал волгоградец, которому пытались позвонить 12108 раз. Все подозрительные вызовы выявлялись и блокировались с помощью технологий искусственного интеллекта и Big Data. Чаще всего жителям Волгоградской области поступали звонки от имени банков и финансовых организаций, рекламные вызовы и опросы, а также звонки от коллекторов. В числе распространенных поводов для нежелательных звонков также были сообщения о задолженности и обращения, на которые абоненты впоследствии жаловались.

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Кроме того, злоумышленники использовали многоступенчатые схемы: звонили несколько раз, чтобы постепенно расположить к себе потенциальную жертву. В сентябре 2026 г. на такие схемы пришлось 24% зафиксированных в Волгоградской области случаев.

«Мошенники постоянно ищут способы обойти осторожность человека. Они могут представляться сотрудниками финансовых организаций, сообщать о якобы существующей задолженности или предлагать выгодные условия. Важно не принимать решения под давлением и не раскрывать конфиденциальные данные во время телефонного разговора. Если вам сообщают о проблеме со счетом или долгом, проверьте информацию самостоятельно через официальные каналы организации», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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