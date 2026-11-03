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«МегаФон» улучшил связь в Таштагольском районе

Для жителей поселка городского типа Каз Таштагольского района Кемеровской области «МегаФон» улучшил качество передачи данных и голосовой связи. Специалисты оператора установили здесь новое оборудование, что позволило расширить зону действия сети на 25% и повысить средние скорости интернета на 30%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация инфраструктуры обеспечила устойчивый сигнал на всей территории поселения. Теперь в зону уверенного покрытия вошли окраинные улицы Октябрьская, Шахтерская и Рудная, где скорость загрузки достигла 90 Мбит/с. Сейчас абоненты в любой точке населенного пункта могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами, государственными порталами, мессенджерами и видеохостингами.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Благодаря обновлению оборудования жители также получили доступ к технологии VoLTE (голосовая связь через LTE). Она гарантирует мгновенное соединение и позволяет совмещать разговор и выход в Сеть: можно общаться по телефону и параллельно отправлять изображения, искать информацию или загружать видео.

«Каз — крупный поселок, где проживает более 4 тыс. человек, которым стабильный интернет важен для работы и повседневной жизни. Кроме того, рядом проходит оживленная трасса Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол, поэтому надежная связь здесь необходима путешественникам для безопасной навигации и быстрого доступа к сервисам», — отметил руководитель технического отдела «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.

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