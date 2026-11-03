В Вологодской области число многоступенчатых мошеннических схем выросло в четыре раза

МТС с помощью инструмента «Защитник» проанализировала нежелательные и мошеннические звонки жителям Вологодской области с января по сентябрь 2026 г. За год число многоступенчатых схем обмана в регионе выросло более чем в четыре раза. Примерно 20% выявленных мошеннических сценариев в регионе приходится на схемы, в которых злоумышленники звонят потенциальной жертве несколько раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общее количество нежелательных звонков в Вологодской области снизилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, однако активность мошенников сохраняется, а сценарии обмана становятся сложнее. Злоумышленники используют серию звонков, чтобы постепенно вызвать доверие у потенциальной жертвы и получить доступ к персональным данным. С января по сентябрь решение на базе искусственного интеллекта МТС заблокировало в регионе более 13,4 млн нежелательных вызовов.

По данным аналитиков, чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций, звонили под видом рекламы и опросов, а также коллекторов. Средняя продолжительность мошеннического звонка в 2026 г. составила около 4,8 секунды. До одного абонента в регионе пытались дозвониться более 16 тысяч раз – все эти вызовы были выявлены и заблокированы «Защитником».

«Даже внимательному человеку бывает сложно сразу понять, что за обычным на первый взгляд звонком стоит попытка обмана. Особенно если собеседник располагает какой-то информацией о вас, говорит уверенно и не даёт времени спокойно оценить ситуацию. В таких случаях лучше не продолжать разговор под давлением: не сообщать коды из СМС, данные карты или пароли, завершить звонок и самостоятельно проверить информацию по официальному номеру организации. «Защитник» МТС в случае с нежелательными вызовами может стать дополнительным уровнем безопасности, который возьмет на себя технологическую часть», – скзаал директор МТС в Вологодской области Владимир Шевердин.