Исследование «Новофона»: более 56% россиян пропускали важные звонки из-за страха перед мошенниками

Недоверие к телефонным вызовам с незнакомых номеров стало мнимым атрибутом цифровой безопасности в жизни современных людей. Более 80% россиян совсем не отвечают входящие звонки или делают это крайне редко, а 74% стремятся завершить разговор, не выслушав звонящего. К таким выводам пришли эксперты сервиса облачных коммуникаций «Новофон» по результатам исследования. Опрос показал: из-за такой стратегии люди пропускают важные звонки от близких, с работы, из поликлиники, и только 22% никогда не сталкивались с этой проблемой.

В последние два-три года россияне стали осторожнее относиться к звонкам с незнакомых номеров. Только 16% не изменили свои привычки и отвечают на любые входящие. Каждый десятый (12%) перестал брать трубку от незнакомцев. Однако большинство (70%) действуют по ситуации и отвечают, например, если ждут звонка.

Основные причины игнорирования телефонных звонков — страх перед мошенниками и нежелание тратить свое время на рекламу. Их назвали по 50% опрошенных. При этом 28% участников опроса уверены: если звонок важный, абонент свяжется через другие каналы — например, напишет сообщение.

Осторожность людей защищает от мошенников, но заставляет пропускать важные входящие. Больше половины россиян (56%) признались, что хотя бы раз не отвечали на звонки от родственников и знакомых, если они звонили с другого номера. Об этом сказали 32% опрошенных. На втором месте — вызовы из медицинских учреждений. Их пропускали 28% участников опроса. Каждый четвертый (26%) не отвечал на звонки по работе. Каждый пятый (22%) — от курьерской службы.

Никогда не сталкивались с мошенническими звонками только 12% россиян. Половина получает в среднем до пяти звонков от злоумышленников в месяц, 12% — более 10. Самая частая стратегия защиты от мошеннических звонков — сразу положить трубку —так поступают 74% опрошенных. Каждый пятый выслушивает звонящего, но затем завершает разговор. Еще 42% не доверяют неизвестным номерам и используют антиспам.

Больше половины (56% россиян) готовы всегда брать трубку, но соблюдать главное правило при общении с мошенниками — не сообщать коды из SMS и данные банковской карты.

Многие люди стремятся проверить номер, прежде чем взять трубку: 26% используют антиспам-приложения, 14% — ищут его в интернете. Однако 55% уверены: единственный надежный способ проверить номер — не отвечать на него и самостоятельно перезвонить по официальному номеру организации. Некоторые россияне предпочитают активные стратегии противодействия: 12% специально тратят время мошенников, 8% пробуют их развести, 6% — выяснить подробности схемы.

«Люди с подозрением относятся к входящим с незнакомых номеров, и осознанно идут на риск пропустить важный звонок. Однако брать трубку с незнакомых номеров безопасно, если соблюдать простые правила. Один из явных признаков легитимности вызова — маркировка с указанием названия компании. Хотя пока ей пользуются не все, нельзя утверждать, что входящий без маркировки — мошеннический. В то же время номер с иностранным кодом или кодом другого региона — повод насторожиться. Лучше всего ответить на вызов, выслушать предложение и завершить разговор, если возникли даже малейшие подозрения. Сотрудник компании не будет давить, а если собеседник торопит, не дает сосредоточиться, нужно завершить разговор и позвонить в организацию самостоятельно по официальному номеру», — отмечает эксперт сервиса облачных коммуникаций «Новофон».

Телефонное мошенничество изменило привычки россиян, люди стали видеть опасность в любом вызове с незнакомого номера. Россияне неохотно отвечают на них, даже несмотря на риск пропустить важный звонок. В такой ситуации необходим баланс — отвечать на звонки, но сохранять бдительность: не раскрывать личные данные, противостоять давлению и всегда перепроверять информацию через официальные каналы.