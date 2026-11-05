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«МегаФон» обновил 4G в «цифровом» селе Приморья

Жители села Вострецово в Красноармейском округе Приморского края теперь могут быстрее загружать цифровые сервисы и передавать данные в Сети. Инженеры МегаФона усилили телеком-инфраструктуру, обеспечив стабильное 4G-покрытие и высокую интернет-скорость. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Вострецово входит в число населенных пунктов Приморья, где интернет стал базовой потребностью для местных жителей. По данным аналитики оператора, в месяц расход трафика на одного абонента здесь в два раза больше, чем в среднем в селах региона. При этом в 2026 г. абоненты в Вострецово увеличили передачу данных на 40% относительно года предыдущего.

Модернизация телеком-сети позволила обеспечить для пользователей растущие потребности. Специалисты использовали комбинацию нескольких частотных диапазонов, что увеличило емкость и пропускную способность сети, сделало покрытие более стабильным. Высокая скорость интернета теперь позволяет быстро загружать видео, работать с облачными сервисами и комфортно общаться в мессенджерах.

«Мы видим, что в удаленных поселениях, таких как Вострецово, люди активно используют интернет для работы, общения и доступа к государственным услугам. Расширение сети — ответ на рост мобильного трафика. Дополнительное оборудование обеспечивает высокое качество связи при растущей нагрузке. Этот проект – часть нашей работы по развитию связи в северных районах Приморья. Он дополняет недавнее обновление сети в соседнем селе Рощино и создает единую зону качественного покрытия на удаленных территориях», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

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