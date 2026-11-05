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«МегаФон» расширил цифровые возможности в алмазодобывающем районе Якутии

В смартфонах жителей Мирнинского района Якутии передача интернет-данных стала быстрее. Работы по улучшению качества сотовой связи провели инженеры «МегаФона» в Мирном, Удачном и Айхале. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Мирнинском районе Якутии сосредоточены крупнейшие месторождения алмазов, история и экономика этой территории неразрывно связаны с добычей драгоценных камней. Оператор провел модернизацию сети в ключевых населенных пунктах, расположенных непосредственно рядом с алмазными залежами. Речь идет о городах Мирный, Удачный и Айхал, где суммарно проживает более 60 тыс. человек.

Благодаря активации дополнительных мощностей и переводу частот прежнего поколения в современный стандарт выросли скорости интернета, расширилась пропускная способность сети, а сигнал стал более стабильным. Абонентам теперь удобнее пользоваться различными мобильными приложениями, смотреть видео в соцсетях, общаться в мессенджерах, оформлять онлайн-заказы, загружать файлы, а также удаленно выполнять задачи по учебе и работе.

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В зоне покрытия улучшилась также голосовая связь. Более стабильно стали работать в том числе и звонки по технологии VoLTE, с которой соединение устанавливается за пару секунд, собеседника слышно без лишних шумов, а интернет не отключается во время разговора.

«Скорости мобильного интернета стали быстрее не только в Мирнинском районе. За 10 месяцев 2026 г. мы провели более 120 работ по модернизации сети в Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Олекминском, Хангаласском и многих других районах Якутии. Кроме того, было установлено почти 30 новых объектов связи как в больших, так и малых населенных пунктах», — сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.

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