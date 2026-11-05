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«МегаФон» усилил связь на юге Северной Осетии

«МегаФон» расширил цифровой ландшафт в Ирафском районе республики. Изменения уже почувствовали более 3800 жителей сел Лескен, Махческ, Сурх-Дигора. Cпециалисты усилили покрытие, чтобы обеспечить соединение даже в отдаленных поселениях Дигорского ущелья. Теперь средняя скорость загрузки данных здесь достигает 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании модернизировала базовые станции не только вокруг жилых домов и социальных объектов, но и в районе Национального парка «Алания».

В рамках обновления инфраструктуры оператор использовал на объектах связи, расположенных в селах, дополнительно средние и высокие диапазоны частот LTE. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи.

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«Мобильная связь кардинально меняет качество жизни и привычки людей: открываются новые возможности для удаленной работы и обучения, использования онлайн-медицины и оперативного получения госуслуг. Мы видим это на примере телеком-объектов в небольших населенных пунктах, когда жители начинают более активно пользоваться связью после запуска новых и модернизации существующих базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов.

Изучив обезличенные данные абонентов, специалисты «МегаФона» выяснили, что осенью 2026 г. туристический поток в Дигорское ущелье увеличился на 12%, по сравнению с тем же отрезком в 2025 г. Чаще всего гости приезжают из Москвы и области, Ставрополья и Краснодарского края.

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