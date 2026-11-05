«МегаФон» в Башкортостане возглавил новый топ-менеджер

Директором регионального отделения оператора в республике назначен Максим Загинай. Ранее он отвечал за бизнес «МегаФон»а в Магаданской области и Чукотском автономном округе. На новом посту топ-менеджер сфокусируется на развитии технической инфраструктуры, реализации цифровых проектов для госсектора и корпораций и усилении дистрибуции. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Опыт Максима Загиная в телекоме составляет уже 25 лет. Под его руководством команда в Магадане и Чукотке провела масштабную работу по расширению покрытия сети 4G. Техническая служба улучшила связь в отдаленных населенных пунктах, на популярном у туристов мысе Нюкли, на федеральной трассе «Колыма» и региональных автодорогах, а также на таких крупных промышленных объектах, как Усть-Среднеканская ГЭС. Кроме того, при участии Максима «МегаФон» укрепил рыночные позиции на вверенных ему территориях и повысил качество обслуживания клиентов.

«Наша компания традиционно предоставляет успешным руководителям возможности для роста. Максиму хорошо известна специфика работы в Башкортостане: он начинал здесь карьеру, формировал команду эксплуатации телекоммуникационных сетей, взаимодействовал с местным бизнесом и госорганами при подготовке инфраструктуры связи к масштабным мероприятиям. Уверена, что его экспертиза и сильная команда в республике позволят реализовать самые амбициозные проекты», — сказала Инна Джур, директор по региональному развитию «МегаФона» в Поволжье.

Пресс-служба «МегаФона» Максим Загинай, новый топ-менеджер «МегаФона» в Башкортостане

«В Башкортостане проживает более четырех миллионов человек, действуют крупные предприятия топливной, машиностроительной и металлургической промышленности, развиты сельское хозяйство и курортное лечение. Быстрыми темпами идет цифровизация: ежемесячный объем мобильного трафика год к году растет на 10–15%. Вижу своей задачей увеличивать в регионе абонентскую базу и внедрять актуальные цифровые решения для частных и государственных предприятий», — сказал Максим Загинай, директор «МегаФона» в Башкортостане.

Максим Загинай окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по направлению «Средства подвижной радиосвязи». В сфере телекоммуникаций работает с 2001 г. Имеет большой опыт в техблоке: до должности директора регионального отделения руководил эксплуатацией телеком‑сетей в Башкортостане, Хабаровском крае и техническим отделом в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области.