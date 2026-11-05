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В три раза чаще стали использовать многоступенчатые телефонные схемы мошенники в Хабаровском крае

Компания МТС проанализировала нежелательные звонки, поступавшие жителям Хабаровского края с января по сентябрь 2026 г. С помощью сервиса «МТС Защитник» в регионе за девять месяцев было выявлено и успешно заблокировано почти 26 млн подозрительных вызовов. Абсолютным региональным рекордсменом стал житель Хабаровска – ему поступило более 12 тыс. нежелательных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В целом, отмечают аналитики МТС, количество нежелательных звонков снижается: за год их стало меньше почти на 8 млн. Сократилась и длительность навязчивого спама – средняя продолжительность такого звонка до блокировки чуть более 4 секунд. В ТОПе категорий спам-звонков в регионе банки и финансы, рекламные опросы, коллекторы, а также звонки с рекламными предложениями товаров и услуг.

При этом число многоступенчатых мошеннических схем, когда злоумышленники создают цепочку из звонков ради усиления психологического давления, продолжает расти. По данным сервиса «МТС Защитник», доля таких сложных сценариев с января по сентябрь выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Чаще всего по многоступенчатым схемам звонят самым уязвимым категориям – пожилым людям старше 65 и детям. Большую часть таких диалогов с помощью искусственного интеллекта анализирует Защитник и предупреждает о подозрительном разговоре абонента. Результат этой работы мы видим — мошенническая активность в крае снижается, а самих звонков становится меньше. Но все равно важно помнить об опасности, не вступать в диалог и не поддаваться на уговоры. Мошенники почти всегда торопят собеседника и создают ощущение срочности — поэтому первое, что стоит сделать, это взять паузу, не принимать решений в моменте, и не сообщать коды и личную информацию», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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