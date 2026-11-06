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4G над порогом Ираташ: «МегаФон» улучшил покрытие вдоль Катуни

Улучшенное качество связи стало доступно посетителям популярной туристической локации у водного порога Ираташ. «МегаФон» установил телеком-оборудование, которое покрыло обширную территорию с отелями, базами отдыха и кафе, где круглый год отдыхают путешественники. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Водный порог Ираташ на реке Катунь расположен между селами Чепош и Узнезя. Природная преграда относится к категории простых и входит в программу большинства прогулочных маршрутов. Благодаря невысокой сложности речной барьер подходит для начинающих рафтеров и доступен для прохождения практически всем туристам.

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Чтобы обеспечить устойчивую и надежную связь в этой местности, специалисты компании применили комплексный подход при настройке частотного спектра. В результате оператор обеспечил абонентов качественной голосовой связью и быстрой передачей данных даже в условиях сложного рельефа Алтая.

«Хотя высокий сезон в республике пошел на спад, число туристов здесь по-прежнему превышает количество местных жителей. Интерес к региону дополнительно подогревают новые форматы эко- и оздоровительного отдыха, что приводит к стремительному росту мобильного трафика. Традиционным лидером по объемам передачи данных остается Чемальский район — путешественники активно делятся с близкими яркими впечатлениями и кадрами местной природы. При этом пользоваться мобильным интернетом здесь максимально комфортно: согласно замерам, скорость передачи данных здесь достигает 70 Мбит/с», — сказала директор «МегаФона» в Республике Алтай и Алтайском крае Мария Занько.

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