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МТС добавила LTE в Смоленщине на Култукском тракте

МТС усилила сеть LTE в селе Смоленщина Иркутского района. Благодаря запуску новой базовой станции скорость мобильного интернета выросла на 25%. Обновленное покрытие МТС охватило жилые дома села и участок Култукского тракта, который ведет на Байкал и связывает Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Помимо жилого сектора, где проживает около 6000 человек, дополнительное оборудование усилило сигнал LTE МТС и на социальных объектах села – в школе, детском саду, Доме культуры и врачебной амбулатории. Стабильнее связь стала и в магазинах, парикмахерской, на спортивных и детских площадках, а также в геолого-минералогическом музее «Байкалкварцсамоцветы» и на берегу реки Иркут, где расположены зоны отдыха.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Смоленщина расположена вблизи магистрали, по которой едут туристы в сторону Байкала, идут грузы в соседние регионы, проезжают люди в командировках и рабочих поездках. В дороге стабильный интернет помогает держать под рукой навигатор, слушать музыку и оставаться на связи.

«Смоленщина фактически является развитым пригородным поселком. Вместе с ростом количества домов здесь увеличивается и количество интернет-пользователей. Теперь наша сеть еще больше готова к растущей нагрузке. Новое телеком-оборудование позволило добавить емкости сети для жителей населенного пункта и десятков тысяч автомобилистов, проезжающих на этом отрезке Култукского тракта», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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