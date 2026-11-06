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МТС прокачала LTE в самом молодом микрорайоне Ленска

МТС усилила мобильную сеть в Якутии. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования стандарта LTE мобильный интернет в микрорайоне Звездный, самом молодом и активно застраивающемся жилом массиве города Ленска, стал быстрее на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проведенные работы позволили увеличить емкость сети LTE и нарастить скорость мобильного интернета на территории жилой застройки микрорайона. Ускоренный интернет от МТС стал доступен и на социальных объектах Звездного, в частности на территории крупнейшей в республике квартальной котельной и новом спортивном комплексе с крытым катком. Качественную связь получили и посетители магазинов, пунктов выдачи заказов, парикмахерской и других общественных мест микрорайона.

«Звездный сегодня – это полноценная среда для жизни. Сюда переезжают семьи из ветхого и аварийного фонда, здесь развивается малый бизнес. Люди приходят сюда за новым качеством жизни, и цифровая инфраструктура – его неотъемлемая часть. Мы видим, как активно жители используют интернет для удаленной работы, учебы и общения, поэтому установка дополнительного оборудования LTE – это наш прямой ответ на реальный запрос жителей, которых здесь с каждым годом становится больше», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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