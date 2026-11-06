Перемены, которые важны: «Ростелеком» завершает модернизацию сети связи в селе Кочево Пермского края

Компания «Ростелеком» завершает модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры в селе Кочево Пермского края. Современный узел доступа объединит аналоговую телефонию с цифровыми каналами передачи данных, а также расширит возможности широкополосного доступа в интернет по технологии GPON*. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Решение направлено на повышение качества и устойчивости услуг связи на территории Кочёвского муниципального округа. В результате почти 4 тыс. абонентов получат высокоскоростной интернет и дополнительные голосовые услуги. При этом жителям не потребуется менять старую технику — сохраняется полная совместимость с существующими аналоговыми телефонными аппаратами.

Благодаря резервированию каналов и встроенным механизмам контроля качества передачи голоса новая система обеспечивает более стабильную связь: существенно снижается вероятность обрывов и помех. Для учреждений социальной сферы, органов власти и объектов жизнеобеспечения внедрение оборудования открывает возможности, ранее доступные преимущественно в крупных городах: переадресацию вызовов, голосовое меню, запись разговоров и единый многоканальный номер.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»: «Внедрение нового узла доступа в Кочево — важный шаг к цифровой трансформации местной телефонной сети и созданию единой платформы для работы современных сервисов как для организаций, так и для жителей округа. Кроме того, централизованный мониторинг и возможность удаленного управления сетью позволят нашим специалистам оперативно диагностировать и устранять любые неполадки».

Андрей Хорошев, и. о. министра информационного развития и связи Пермского края: «Модернизация сетей в малых населенных пунктах — одна из важных задач для нашего большого региона. Возможности доступа к современным средствам связи обеспечиваются в том числе по нацпроекту "Экономика данных". Такие инициативы создают равные цифровые возможности для населения и полноценные условия для развития социальной сферы и бизнеса».

Сейчас специалисты «Ростелекома» завершают пусконаладочные работы и проводят финальное тестирование интерфейсов. По итогам проверок абоненты получат максимально устойчивую и функциональную связь.

*GPON (Gigabit Passive Optical Network) — гигабитная пассивная оптическая сеть, при которой кабель заводится напрямую в дом абонента. Созданная инфраструктура обеспечивает устойчивое интернет-соединение, стабильную работу цифровых сервисов и высокую скорость передачи данных. Сеть GPON позволяет обеспечить доступ в Интернет на скорости до 1 Гбит/с.